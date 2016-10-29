إقالة وزير الإعلام الباكستاني بسبب «تسريبات عسكرية» للصحافة

قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم السبت، “إن وزير الإعلام برويز رشيد أقيل من منصبه بسبب تسريب نقاشات دارت في اجتماع لصحيفة، مما تسبب في خلافات بين الحكومة والجيش في وقت سابق من هذا الشهر”.

وقال مصدران في وزارة الإعلام لوكالة أنباء رويترز، “إن رشيد تنحى عن منصبه لحين توصل تحقيق إلى نتيجة بشأن مصدر تسريب المقال الذي نشرته الصحيفة ويفصل نقاشات اجتماع أمن وطني رفيع المستوى”.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء “الأدلة المتاحة حتى الآن تشير إلى وقوع خطأ من جانب وزير الإعلام الذي أُمر بالتنحي عن منصبه للسماح بإجراء تحقيق مستقل ومفصل”.