المدير العام للمنظمة العربية يفتتح مقر المكتب الإقليمي للمغرب بالجزائر

وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثله بمعالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي مديرها العام و وزارة الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة بالمدير العام للتشريفات سعادة السيد الوناس مقرمان على اتفاقية إنشاء مقر المكتب الإقليمي للمنظمة بالعاصمة الجزائرية والذي سيغطي منطقة المغرب العربي ) (الجزائر المغرب ليبيا تونس موريتانيا)

> وصرح المدير العام للمنظمة الدكتور طارق بن موسى الزدجالى أن المنظمة “ستساهم بشكل أكبر (عبر مقرها في الجزائر) في خطط وبرامج الدول العربية فيما يخص التنمية الزراعية والأمن الغذائي”.

مؤكدا إن “هذا المكتب يعنى بإقليم المغرب العربي وبالتالي ستكون برامجه أكثر تخصصا وتكثيفا وتستهدف المسائل التي تخص هذا الإقليم الذي تشترك فيه الدول من ناحية المناخ والإنتاج وإدارة الإنتاج”.

كما شكر معاليه الحكومة الجزائرية على استضافة المكتب الإقليمي،سال الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق بمزيد من النماء ولرفاه.

من جانبه رحب سعادة السفير الوناس باستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة مثمناً وشاكرا جهود المدير العام للمنظمة وما يقدمه من مشاريع تنموية وتدريبية في جمهورية الجزائر وكافة الدول العربية.

هذا وتنفذ المنظمة برامجها وأنشطتها انطلاقاً من مقرها الرئيسي في الخرطوم جمهورية السودان ومكاتبها الإقليمية في إقليم المشرق العربي، وإقليم شبه الجزيرة العربية، والإقليم الأوسط، .