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بالصور.. روبي ضيفة “صاحبة السعادة” يوم الأثنين

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في حلقة يوم الأثنين القادم من برنامج “صاحبة السعادة” تستضيف الفنانة الكبيرة إسعاد يونس نجمة جديدة من نجمات الفن المصري، حيث تطل في تلك الحلقة الفنانة روبي في حلقة تتحدث خلالها عن كل شئ.

في تلك الحلقة تتحدث روبي عن نشأتها في منطقة وسط البلد، وكيف كانت طفولتها، وكذلك عن علاقتها بوالدتها التي كانت مدرسة في نفس المدرسة التي درست بها روبي، وتستمر الفنانة الشابة في كشف العديد من أسرار حياتها وما الذي جعلها تدرس في كلية الحقوق بدلاً من كلية السياسة والاقتصاد.

كما تتحدث روبي عن بدايتها الفنية في “فيلم ثقافي”، ثم فيلم “سكوت هنصور” مع المخرج الراحل يوسف شاهين الذي حول اسمها الفني من رانيا حسين إلى روبي، وتكمل الحديث عن دخولها لمجال الغناء وتتحدث عن ألبوماتها وأغانيها، وتكشف عن سبب قلة أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى الهامة.

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