بالصور ..انهيار منزل مكون من 4 طوابق بالغربية دون خسائر فى الأرواح

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق بسبب أعمال حفر مخالفة دون وقوع خسائر فى الأرواح.

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باستغاثة أهالي قرية محلة أبوعلي بدائرة المركز بإنهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق بشكل مفاجىء .

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الواقعة وعلى رأسهم اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن واللواء أشرف درويش مساعد مدير فرقة المحلة واللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مدينة المحلة للوقوف على الحادث أمام مسجد العباسية بوسط القرية .

وتبين من المعاينة الأولية أن العقار المنكوب ملك المواطن أحمد السيد عبد الله قد انهار بشكل مفاجىء بسبب أعمال حفر مخالفة بجوار المنزل بمحيط قطعة أرض فضاء ملك كل من المدعو السيد شبند وشقيقه محمد شبند الصادره لهم ترخيص بناء من الوحده المحليه مما تسبب فى حدوث تصدعات وشقوق فى العقار المذكور وعقار آخر دون وقوع إصابات .

ونجحت الأجهزة الأمنية فى السيطرة على واقعة نشوب اشتباكات حامية بين الطرفين دون سقوط أى إصابات أوضحايا فى الحادث