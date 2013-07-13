أزمة في إذاعة القرآن الكريم بسبب نائب رئيسها الإخواني

كتب : انتصار حسني السبت 13-07-2013 16:13

قرر جميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم باتحاد الإذاعة والتلفزيون، رفع شكوى جماعية ضد محمود خليل نائب رئيس الشبكة، يطالبون فيها باستبعاده من العمل في الإذاعة بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه منذ تولي صلاح عبدالمقصود الوزير السابق للوزارة، حول الإذاعة إلى منبر خاص بجماعة الإخوان المسلمين بسبب إصراره على استضافة كل الشيوخ المعروف انتماؤهم للإخوان المسلمين على حساب ظهور علماء ومشايخ الأزهر الشريف.

وأضاف العاملون، في شكواهم، أنه كان ضيفا دائما في قناة الحافظ التي تم إغلاقها مؤخرا بسبب تحريضها على العنف ضد متظاهري ميدان التحرير والاتحادية وضد الجيش والشرطة المصرية أيضا.