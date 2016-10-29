بالصور.. جامعة الزقازيق تنظم سباق دراجات وماراثون بحضور أعضاء هيئة التدريس

نظمت جامعة الزقازيق سباق دراجات وماراثون بمشاركة طالبات كلية التربية الرياضية، صباح اليوم السبت، 29 أكتوبر من أمام مبنى إدارة الجامعة ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة إيمان سعد زغلول عميد الكلية والدكتورة إيمان الحارونى العميد السابق، والدكتورة إيناس سالم مستشار التنظيم، سحر عبد العزيز مستشار لجنة الأسر ، والدكتور هانى وفا منسق الأنشطة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وانطلق سباق الدرجات مع إشارة البدء التى أطلقها رئيس الجامعة، كما أعطى إشارة البدء للماراثون الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة .

أسفر سباق الدراجات عن فوز كل من سمية عبد الرحمن السيد ، نورهان محمود سالم ، يسرا محمد الحسينى ، دينا أشرف حبيب ، دينا عبد الله حسن ، دينا محمد عبدالله ، أميرة منصور ، رانيا محى السيد ، تغريد إبراهيم، كما فاز فى الماراثون كل من ناريمان أشرف محمد ، جهاد عصام ، مريم محمد فريد ، سمر السيد فتحى ، شيماء يسرى عبد الحميد ، ريهام إبراهيم ، نهال الشحات ، آية الشحات ، أسماء محمد محمد ، هاجر إبراهيم ، إيمان عودة ، ساندى جمعة ، أسماء محمود ، شروق صلاح ، إيمان أحمد .

وخلال تسليم الميداليات أكد رئيس الجامعة أن الهدف من هذه الفعالية هو تنمية الوعى والانتماء لوطننا الغالى مصر و غرس روح النصر فى نفوس أبنائنا و تحفيزهم للعمل من أجل رفعة و تقدم الوطن ، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة تذكرنا بأن الأوطان تعيش بتضحيات شعوبها وستظل مصر عزيزة قوية بشعبها الكريم وشبابها صناع المستقبل .

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