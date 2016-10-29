أرسنال “لعب بالنار”.. وفاز برباعية

دخل الفرنسي أوليفييه جيرو بديلا في الشوط الثاني فسجل هدفين، وساهم بمنح أرسنال الفوز على مضيفه سندرلاند 4-1 وأهداه الصدارة مؤقتا، السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات، مقابل 20 لكل من مانشستر سيتي وليفربول اللذين يحلان ضيفين على وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس في وقت لاحق.

وعلى ملعب “الضوء”، أمام 44322 متفرجا، لعب أرسنال بالنار أمام سندرلاند متذيل الترتيب والوحيد الذي لم يفز بعد، فسيطر طويلا على المباراة وكاد يخرج متعادلا لولا فاعلية جيرو.

وافتتح المدفعجية التسجيل بعد عرضية من أليكس أوكسلايد تشامبرلاين قطعها التشيلي ألكسيس سانشيز ببراعة برأسه في شباك الحارس الشاب جوردان بيكفورد (19).

وبرغم الهيمنة على المجريات، عجز أرسنال عن مضاعفة الغلة رغم فرص الألماني مسعود أوزيل وسانشيز والنيجيري أليكس إيووبي.

وفي الشوط الثاني، ومن إحدى المحاولات النادرة لسندرلاند، قام الحارس التشيكي بيتر تشيك بعرقلة دنكان ويتمور، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها المهاجم المخضرم جرماين ديفو بنجاح (65).

ودخل جيرو في الدقيقة 69 بدلا من أيووبي، فكبد القطط السوداء هدفين سريعين، الأول بيسارية جميلة من داخل المنطقة بعد عرضية من كيران غيبس (71)، والثاني برأسية ذكية بعد ركينة من أوزيل (76).

وقضى سانشيز على آمال المضيف بعد تسديدة قوية من غيبس ارتدت من القائم ليتابعها بحرفنة، مسجلا هدفه الثاني، الرابع لأرسنال (78).

ولا يزال الأسكتلندي ديفيد مويز يبحث عن فوزه الأول في الدوري منذ خلافته سام آلاردايس في يوليو الماضي.