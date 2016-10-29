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تبييض الأسنان بعلاج منزلي لا مثيل له

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السبت 29-10-2016 15:51

تعاني غالبية النساء من مشكلة اصفرار الأسنان وتغيير لونها بسبب المأكولات، المشروبات وغيرها... من هنا تنتشر المنتجات التي تساعد على تبييض الأسنان. لكن هل جربت الخلطات الطبيعية؟ غسل الفم بزيت جوز الهند هو علاج قديم وفريد من نوعه يستعمل لتبييض الأسنان. وبالرغم من أنّ طعمه ليس لذيذاً لكن ننصحك بتجربته.
إذ أن حمض اللوريك المتواجد في زيت جوز الهند يخلص أسنانك من البكتيريا الموجودة فيها، والتي تؤدي الى اصفرارها. إضافة إلى أنه يعزز صحة اللثة، ويمنحك نفساً منعشاً.

تابعي في هذا الموضوع طريقة استخدام زيت جوز الهند لتبييض الأسنان:

أنت بحاجة إلى ما يقارب ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة الاستخدام
قبل أن تنظفي أسنانك عند الصباح بفرشاة الأسنان. ننصحك باستخدام ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وافركي بإصبعك كل أسنانك ولثتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم اغسلي أسنانك بالماء الفاترة قبل استخدم معجون الأسنان.
ملاحظة: يمكنك استخدام هذا العلاج بعد أن تكوني قد فرشيت أسنانك في الليل.

هذا العلاج لا يضمن حصولك على أسنان بيضاء طوال الأسبوع. ولكن يمكنك أن تلاحظي الفرق من الاستخدام الأول. عند تكرار استعمال هذا العلاج ستلحظين بعد فترة أن أسنانك أصبحت في الواقع أكثر بياضا، وأكثر صحة.
باتّباعك هذا العلاج ستشعرين بنحو أفضل وسيكون لك فم صحي خال من كلّ الجراثيم وأمراض الأسنان واللثة، وهذا ما سيؤثر على لون أسنانك ويمنحها بياضاً طبيعياً.

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سيدتي