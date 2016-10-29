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الداخلية: انفجار قنبلة جسر السويس أمس أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر

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الداخلية: انفجار قنبلة جسر السويس أمس أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر الداخلية: انفجار قنبلة جسر السويس أمس أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر

وزارة الداخلية – أرشيفية

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أمس الجمعة، كانت متواجدة على جانب الطريق بشارع جسر السويس بعين شمس أثناء مرور أحد الأقوال الأمنية.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، في بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أمس الجمعة، كانت متواجدة على جانب الطريق بشارع جسر السويس بمنطقة عين شمس أثناء مرور أحد الأقوال الأمنية، ولم يسفر الانفجار عن حدوث ثمة خسائر بالقوات، بينما أسفر عن إصابة إثنين من المواطنين تصادف مرورهما وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج حيث توفى أحدهما متأثراً بإصابته، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة”.

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