مصرع 26 شخصًا وإصابة 72 آخرين إثر حوادث الأمطار بعدة محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مصرع 26 شخصًا وإصابة 72 آخرين حصيلة الأمطار الغزيرة والسيول في عدة محافظات والتي بدأت يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت، حيث شهدت محافظة جنوب سيناء وفاة 9 أشخاص وأصيب آخر و تم نقل المتوفيين والمصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وفي محافظة سوهاج توفي 8 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات أخميم المركزي وسوهاج العام، وأصيب 23 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات أخميم المركزي وقنا العام وسوهاج العام وسفاجا المركزي وسوهاج الجامعي.

وفي محافظة البحر الأحمر توفي 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفيات غارب المركزي والغردقة العام فيما أصيب 35 آخرين نقلوا إلى مستشفيات غارب المركزي والجونة بينما في محافظة بني سويف أصيب 5 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى بني سويف العام.

أ ش أ