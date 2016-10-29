“لوف” مع المنتخب الألمانى حتى 2020

مدد المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف، عقده مع اتحاد الكرة المحلي حتى عام 2020، حسبما ذكرت السبت صحيفة “بيلد” المحلية التي أكدت أن الإعلان الرسمي سيكون الاثنين.

ومنذ فترة أكد رئيس الاتحاد الألماني ريانهارد غريندل نيته تمديد عقد لوف، الذي يشرف على المنتخب منذ 10 سنوات، وحقق معه لقب كأس العالم الأخير.

وذكر التقرير أن راتب لوف (56 عاما) السنوي سيكون 4 ملايين يورو بموجب عقده الجديد، مقابل 3 ملايين يورو حاليا.

وإذا أنهى لوف ولايته المقبلة يكون قد أمضى 14 عاما مع منتخب ألمانيا، على غرار هلموت شون (1964-1978)، التي أحرز خلالها مونديال 1974.

ويملك سيب هيربرغر الرقم القياسي، حيث قاد المنتخب 28 عاما بين عامي 1936 و1964، أحرز خلالها لقب المونديال في 1954.

وكشف لوف قبل أيام أنه مهتم بتدريب أحد الفرق في أوروبا لكن خارج ألمانيا، عقب انتهاء ارتباطه مع المانشافت بعد مونديال 2018 في روسيا.

ووصل منتخب ألمانيا بإشراف لوف إلى الدور نصف النهائي في جميع البطولات التي شارك فيها، وأبرز الإنجازات كان التتويج في مونديال البرازيل صيف 2014 عبر الفوز على الأرجنتين 1-صفر بعد التمديد.

وكان لوف مساعدا للدولي الألماني السابق يورغن كلينسمان في تدريب المنتخب، قبل أن يتولى المهمة بعد رحيله.