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خبير اقتصادي : “منتديات التوظيف” لها أهمية كبيرة‎

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خبير اقتصادي : “منتديات التوظيف” لها أهمية كبيرة‎ خبير اقتصادي : “منتديات التوظيف” لها أهمية كبيرة‎

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد نظامي، إن انعقاد المنتدي العاشر للتوظيف في له أهمية كبيرة، مؤكدا أن المجتمع والشباب المصري في أشد الحاجة إلى تلك المؤاتمرات، لافتا إلى أن تصريحات وزير القوى العاملة الأخيرة أقرت بودجود 3.5 مليون شاب يعانون البطالة إلا أن الرقم أقل من الحقيقة إذ تتراوح الأرقام بين 4 و 5 مليون شاب.

وأضاف نظامي خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن تلك المؤتمرات والمنتديات التي تشهدها مصر تخلق فرصا للشباب لإيجاد وظائف برواتب معينة، كما أنها تشجع المستثمرين على إيجاد كوادر للعمل.

وأوضح نظامي أن المجتمع المصري يشهد أزمة كبيرة بسبب تدني مستوى التعليم، فبرغم أن هناك ميزة في مصر بأن العمالة رخيصة مقارنة بالدول العربية، إلا أنها تعاني مشاكل بسبب قلة جودة التعليم وتردي المستوى الفني والتقني والمعرفي لدى الشباب.

وأشار نظامي إلى أن هناك ضرورة بالغة في الاستثمار في الموارد البشرية، لافتا إلى أن البرنامج الرئتسي لتأهيل الشباب كان جيدا إلا أنه اختص عدد معين منهم، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت نوعا من الاستثمار في مجال البنية التحتية إلا أنه من المهم الاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية خلال الفترة القادمة.

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