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الحلقة الرابعة من "الزوجة الثانية": شجار بين العمده وزوجته بسبب فاطمة

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الحلقة الرابعة من "الزوجة الثانية": شجار بين العمده وزوجته بسبب فاطمة الحلقة الرابعة من "الزوجة الثانية": شجار بين العمده وزوجته بسبب فاطمة

كتب : سلوى الزغبي السبت 13-07-2013 16:21

في الحلقة الرابعة من مسلسل "الزوجة الثانية"، حاول العمدة عتمان التحرش بفاطمة، أثناء خدمتها في منزله، وشاهدته حفيظة، ما أدى لتشاجرهما، وعندما عادت فاطمة إلى منزلها، نهرها أبو العلا، ومنعها من الذهاب إلى منزل العمدة مرة أخرى.

وذهب عتمان إلى منزل أبو العلا، وأحضر معه الطبيب حتى يعالج كسر قدمه، وحينها أعطى لأبو العلا أموالا لمساعدته، على أن يردها عن طريق عمل فاطمة بمنزل العمدة، وذهبت فاطمة إلى بيت عتمان مرة أخرى، فضربتها حفيظة وسبتها.

من ناحية أخرى قابل محروس، الذي اتهمه عتمان ظلمًا، بضربه بالنار، خطيبته منارة، وشاهدتهما فاطمة، وطلبت منه الهرب قبل مجيء العمدة.

مسلسل "الزوجة الثانية"، قصة أحمد رشدي صالح، وسيناريو وحوار أحمد صبحي وياسين الضوي، وإخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو عبد الجليل، وعمرو واكد، وأيتن عامر، وعلا غانم، وأحمد صيام.

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