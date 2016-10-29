غدا.. أحمد راتب ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC‎

يستضيف برنامج” الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي الفنان الكبير أحمد راتب وذلك يوم غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا.

ويدخل أحمد راتب في مواجهة لأول مرة وجهاً لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن ورحلته التي قدمها حتى الآن وكيف كانت بدايته في التمثيل وما أبرز التحديات التي واجهته خلال رحلته الفنية.

كما يتحدث أحمد راتب عن الحب في حياته الشخصية وما دور المرأة في نجاحه الفني ويوضح رأيه في المجتمع المصري الآن وهل تغير خلال السنوات القليلة الماضية وكيف يرى مستقبل الفن في مصر ويتحدث أيضا عن أعماله التي قدمها سابقا والجديد الذي يستعد له الفترة المقبل.