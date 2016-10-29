أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الحكومة اليابانية تدرس استعادة جزر الكوريل من روسيا

Google+ Print
الحكومة اليابانية تدرس استعادة جزر الكوريل من روسيا الحكومة اليابانية تدرس استعادة جزر الكوريل من روسيا

جزر الكوريل _ أرشيفية

كشفت مصادر دبلوماسية يابانية اليوم السبت ، النقاب عن أن اليابانية تدرس إمكانية تقديم وعود لـروسيا بأن إعادة موسكو لليابان أربع جزر متنازع عليها لن يعنى إمكانية نشر قوات أمريكية عليها مستقبلا فى ضوء ترتيبات أمنية أمريكية-يابانية.

وذكرت المصادر- فى تصريحات نشرتها وكالة أنباء “كيودو” اليابانية- أن طوكيو تؤمن بأن مثل هذه الوعود ستسهل من عملية المفأوضات بشأن النزاع حول جزر الكوريل الأربع- التى تديرها روسيا وتعلن اليابان تبعيتها لها والتى تقع قبالة ساحل هوكايدو شمال اليابان- وذلك لأن روسيا لديها حساسية خاصة بشأن التحركات العسكرية الأمريكية.
> وطفت هذه ألفكرة على السطح قبيل زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المرتقبة إلى اليابان فى ديسمبر المقبل، حيث أن طوكيو تعتبر هذه الزيارة فرصة رئيسية لتحقيق تقدم حول النزاع الإقليمى المستمر منذ عقود.

ولم توقع روسيا واليابان على اتفاقية للسلام عقب الحرب العالمية الثانية، وقد توترت العلاقات بين البلدين لسنوات طويلة بسبب الخلاف حول أحقية كل منهما فى امتلاك جزر الكوريل الأربع (شيكوتان وهابومأى وايتوروب وكوناشير).

ومنع الخلاف الجانبين من التوقيع على معاهدة سلام تنهى رسميا الحرب التى خاضاها ضد بعضهما البعض فى الحرب العالمية الثانية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل