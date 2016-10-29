الحكومة اليابانية تدرس استعادة جزر الكوريل من روسيا

كشفت مصادر دبلوماسية يابانية اليوم السبت ، النقاب عن أن الحكومة اليابانية تدرس إمكانية تقديم وعود لـروسيا بأن إعادة موسكو لليابان أربع جزر متنازع عليها لن يعنى إمكانية نشر قوات أمريكية عليها مستقبلا فى ضوء ترتيبات أمنية أمريكية-يابانية.

وذكرت المصادر- فى تصريحات نشرتها وكالة أنباء “كيودو” اليابانية- أن طوكيو تؤمن بأن مثل هذه الوعود ستسهل من عملية المفأوضات بشأن النزاع حول جزر الكوريل الأربع- التى تديرها روسيا وتعلن اليابان تبعيتها لها والتى تقع قبالة ساحل هوكايدو شمال اليابان- وذلك لأن روسيا لديها حساسية خاصة بشأن التحركات العسكرية الأمريكية.

> وطفت هذه ألفكرة على السطح قبيل زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المرتقبة إلى اليابان فى ديسمبر المقبل، حيث أن طوكيو تعتبر هذه الزيارة فرصة رئيسية لتحقيق تقدم حول النزاع الإقليمى المستمر منذ عقود.

ولم توقع روسيا واليابان على اتفاقية للسلام عقب الحرب العالمية الثانية، وقد توترت العلاقات بين البلدين لسنوات طويلة بسبب الخلاف حول أحقية كل منهما فى امتلاك جزر الكوريل الأربع (شيكوتان وهابومأى وايتوروب وكوناشير).

ومنع الخلاف الجانبين من التوقيع على معاهدة سلام تنهى رسميا الحرب التى خاضاها ضد بعضهما البعض فى الحرب العالمية الثانية.