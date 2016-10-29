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بالفيديو.. شرطة الشارقة تكشف تفاصيل الجسم الغريب الذي لفظه البحر

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بالفيديو.. شرطة الشارقة تكشف تفاصيل الجسم الغريب الذي لفظه البحر بالفيديو.. شرطة الشارقة تكشف تفاصيل الجسم الغريب الذي لفظه البحر

كشفت شرطة الشارقة اليوم  تفاصيل العثور على جسم مجهول ، به كثير  من العبارات والروسومات غير المفهومة، وبه بعض مسامير قد غرست في جوفه ولفظه بحر الخان إلى الشاطئ.

وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقةً صباح اليوم بلاغا من أحد رواد شاطئ بحر الحيرة بالشارقة،  يفيد بعثوره على جسم مجهول ذي لون أصفر، به كثير  من العبارات والروسومات غير المفهومة، وبه بعض مسامير قد غرست في جوفه.

وعليه انتقلت دوريات الأنجاد إلى موقع البلاغ، وتبين أنها عبارة عن ثمرة فاكهة لفظها بحر الخان إلى الشاطئ، وقد ملئت بعبارات وطلاسم ورسومات على كامل قشرتها الخارجية،  وبها مسامير عدة قد غرست بطريقة معينة، وعليه تم إبلاغ دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالشارقة بشأنها، وتسليمها لأحد المختصين من قبلهم .. وتدعو شرطة الشارقة أفراد الجمهور  للتواصل مع غرفة العمليات المركزية في حال الاشتباه بأي جسم  مجهول المصدر ، وعدم  العبث به حتى يتم التعامل معه من قبل ذوي الأختصاص.

 

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