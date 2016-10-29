9 نصائح تشعرك بتحسن أثناء إصابتك بـ"برد الشتاء"

البرد والأنفلونزا من الأمراض التى تصيب نسبة كبيرة من الأشخاص خاصة فى فصل الشتاء، لأن الفيروسات والبكتيريا تتكاثر فى هذا الفصل بشدة نظراً لانخفاض الحرارة.

وفى هذا السياق، كشف موقع "WikiHow" عن بعض النصائح التى تعزز الصحة خاصة عند الإصابة بالأمراض قصيرة المدى مثل (البرد)، وتشمل:

- شرب كثير من العصائر أو المياه، لتساعدك على تعويض السوائل التى تفقدها من المرض.

- المأكولات والمشروبات الساخنة تساعدك فى التحسن.

- لتهدئة التهاب الحلق يمكنك استخدام الغرغرة لتخفيف ألم كل بضع ساعات.

- استخدام بخاخات للأنف لفتح مجال للتنفس ولتهدئة الجيوب الأنفية.

- استخدام المسكنات لتخفيف الآلام الجسد، ولكن يجب عليك معرفة أنها لن تقلل من شدة المرض نفسه.

- استخدام ملح "الابسوم" فى الاستحمام يساعد على تهدئة الآلام الجسد.

- أخذ استراحة من العمل لحين شعورك بأنك تحسنت.

- أخذ قسط كافٍ من النوم.

- تجنب ممارسة اى اعمال رياضية شاقة المعتاد عليها يوميا.

وأخيرا إذا لم تشعر بأى تحسن عليك اللجوء للطبيب، إذا زادت الأعراض (درجة حرارة عالية - صعوبة فى التنفس - الآلام حادة - تصلب بعض العضلات - طفح جلدى - الجفاف) لمعرفة إذا كان زيادة سوء الحالة من البرد فقط أو هنالك مرض آخر.