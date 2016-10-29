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السجن 3 سنوات لربة منزل تستدرج الرجال لممارسة الرذيلة

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السجن 3 سنوات لربة منزل تستدرج الرجال لممارسة الرذيلة السجن 3 سنوات لربة منزل تستدرج الرجال لممارسة الرذيلة

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة 8 جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل تدعي"مها.ا"، 3 سنوات، تقود تشكيل عصابي لسرقة الشقق من خلال استقطاب راغبي المتعة، لممارسة الرذيلة معهم.

وترجع تفاصيل القضية إلي إلقاء القبض علي المتهمة وبحوزتها جهاز ريسيفير كانت تنوي بيعه، وتبين أنه مسروق من إحدي الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة أنها تقوم باستقطاب راغبي المتعة لممارسة الرذيلة معهم داخل منازلهم، وعند صعود الشقة تقوم بتخدير المجني عليه، من خلال وضع مخدر داخل عصير، ثم تتصل مع بقية افراد التشكيل العصابى وهم عبارة عن صاحب مقهي يدعي"سيد.ع"، و عاطل " صابر.ع"، وربة منزل تدعي"أم سمر".

وتقوم العصابة بالاستيلاء علي كافة المنقولات بشقة المجني عليه سواء كانت أجهزة كهربائية أو مشغولات ذهبية أو أموال، ويتم وضعها علي سيارة نصف نقل، وتوزيعها بمعرفة بقية المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

 

 


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