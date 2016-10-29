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سلوم حداد بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل باستفتاء " سيدتي " لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 : يحملني مسؤولية جسيمة

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السبت 29-10-2016 13:51

فاز النجم السوري سلوم حداد بجائزة أفضل ممثل سوري عن دوره في مسلسل الندم بالمناصفة مع النجم السوري تيم حسن عن دوره في مسلسل " نص يوم "؛ وذلك في استفتاء "سيدتي" لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 .
وقال سلوم حداد في حديث خاص لـ " سيدتي نت ": "أودّ أن أتوجّه بالشكر لمجلة سيدتي وللجمهور الذي اختارني الفوز بهذه الجائزة، وهذا يحمّلني مسؤولية جسيمة وكبيرة لتقديم الأفضل دائماً".
وتمنّى سلوم التوفيق لجميع زملائه وللدراما السورية في الموسم المقبل، وقال: "إن شاء الله تعود سورية والدراما السورية للصدارة كما كان" .
ويتابع النجم السوري تصويره أحد أدوار البطولة الرئيسية في المسلسل التاريخي " الإمام أحمد بن حنبل " في لبنان، في وقت علم "سيدتي نت" أنّ سلوم مرشّح لأداء أحد أدوار البطولة في المسلسل التاريخي "اوركيديا" للكاتب عدنان العودة والمخرج حاتم علي، والذي عرف من أبطاله لغاية الآن كلّ من جمال سليمان وعابد فهد وباسل خياط.
ويعدّ سلوم حداد من أبرز نجوم الدراما السورية، واشتهر بشخصيات عديدة تركت صدى كبيراً لدى الجمهور، ومنها شخصية الزير سالم التي أدّاها ببراعة كبيرة، بالإضافة إلى شخصيات عديدة، منها شخصيته في مسلسل " ليس سراباً " برفقة النجم عباس النوري، وكذلك الشخصية التاريخية "القعقاع "، إلى جانب عدد كبير من الأدوار الأخرى.

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سيدتي