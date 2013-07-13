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الحلقة الرابعة من "اسم مؤقت": والدة يوسف تنكر معرفتها به

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الحلقة الرابعة من "اسم مؤقت": والدة يوسف تنكر معرفتها به الحلقة الرابعة من "اسم مؤقت": والدة يوسف تنكر معرفتها به

كتب : روان مسعد منذ 46 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل"اسم مؤقت"، بشراء يوسف، الذي يلعب دوره الفنان يوسف الشريف، جهاز محمول وخط جديدين، كما أفاق شريكه رفيق من إغمائه، بعد تراجع يوسف عن قتله، وتلقى يوسف اتصالًا من خطيب نهى، يعلمه بمقتلها. كما أنكر رأفت الراوي علاقته ، وقرر محاربة مجدي عبدالعزيز.

ذهب يوسف لهالة في منزلها وترك لديها حقيبة بها أوراق خاصة بشركته، ثم توجه لشركته، وانتظر رفيق وهدده بمسدس، ليجبره على الذهاب لمنزل والدته، وأثناء ذهابهما استنجد رفيق بدورية شرطة، ما أدى للقبض على يوسف.

وعاد خطيب نهى للعمل، مدعيًا وجودها عند أقربائها في الريف، وأخفى نبأ وفاتها، وذهب يوسف لرباب في منزلها، وهددها بالقتل إذا لم تقوده لبيت والدته، وبالفعل أوصلته لمنزله، وقابل أمه، التي نفت معرفته به.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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