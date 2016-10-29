هذه حقيقة الزي "الإسلامي" الذي ظهرت به جانيت جاكسون

بيروت ـ هالة رمضان

أثارت النجمة العالمية جانيت جاكسون Janet Jackson خلال الأسبوع الفائت الكثير من التساؤلات حول اعتناقها الإسلام، لاسيما بعد ظهورها بزي، قيل إنه "إسلامي"، وهي تتجول برفقة زوجها الملياردير القطري وسام المانع في العاصمة البريطانية لندن.

وحسب ما ذكرت صحيفة "Huffington post"، تبيّن أن الزي الذي ارتدته جاكسون ووصف في الصحافة الغربية بـ"الإسلامي"، ما هو إلا رداء واسع يعرف باسم Y-3 Poncho، وهي كلمة إسبانية، من تصميم Adidas وسعره 1285 دولار أمريكي.

وقالت وسائل إعلام غربية إن النجمة الأمريكية الشهيرة البالغة من العمر 50 عاماً، ارتدت زياً إسلامياً كاملاً، خلال أول ظهور لها بعد إعلان حملها الأول، كما شككت العديد من الصحف والمواقع في انها تحوّلت إلى الإسلام منذ زواجها.

الصور التي انتشرت كشفت عدم دراية الغرب بتقاليد الإسلام والمجتمعات العربية، وخلطت ما بين القوانين المتبعة في البلاد العربية والصور النمطية السائدة.

فصحيفة The Daily Mirror مثلاً كانت قد كتبت: "يقال إن جانيت استغرقت بعض الوقت للتأقلم على الحياة في قطر، نظراً للقيود المفروضة على المرأة، ولكن الحقيقة هي أنها اضطرت للتخلي عن أزيائها ذات الأسماء التجارية الشهيرة"، علماً أن الصورة التقطت لجاكسون مع زوجها في لندن، وليس في قطر.

يشار الى أن أن مجموعة المانع التي يمتلكها الملياردير القطري تملك حقوق التوزيع لعدد من الأسماء التجارية المتخصصة في الأزياء؛ مثل Hermes، Giorgio، Armani، Alexander McQueen، Balenciaga، وStella McCartney.