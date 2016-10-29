بعد طول انتظار... بوب ديلان سيتسلم جائزة نوبل للأدب

بعد أن التزم النجم العالمي بوب ديلان Bob Dylan الصمت لفترة عقب إعلان الأكاديمية السويدية منحه جائزة نوبل للآداب، أكد أنه سيحضر لتسلّم جائزته.

وقالت مؤسسة نوبل في بيان إنّ ديلان أبلغ سارة دانيوس، الأمينة العامة الدائمة للأكاديمية، هذا الأسبوع، أنه قبِل الجائزة، وسيحضر لتسلّمها.

وكان ديلان قد أحيا حفلة بعد فوزه، من دون أن يتحدّث عن الجائزة بتاتاً، كما حاولت الأكاديمية الاتصال به إلا أنّها لم تنجح.

يُشار إلى أنّ هذه المرة هي الأولى التي تمنح فيها جائزة نوبل للآدب لمؤلف موسيقيّ، فيما أوضحت الأكاديمية السويدية أنّ قرار منح النجم البالغ من العمر 75 عاماً جاء لأنّه ابتكر تعابير شعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الأمريكي.

يذكر أن الفائزين، ومن ضمنهم بوب ديلان، تمّت دعوتهم في العاشر من كانون الأول/ديسمبر إلى ستوكهولم لتسلّم جوائزهم من ملك السويد ولإلقاء كلمة.