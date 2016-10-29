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كيفن جوناس يرزق طفلة ثانية

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السبت 29-10-2016 15:14

رزق النجم كيفن جوناس بمولودة جديدة من زوجته دانيل يوم الخميس المنصرم، بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسمه.
وأطلق النجم وزوجته اسم فالانتينا انجلينا Valentina Angelina على الطفلة "الجميلة"، التي ولدت بصحّة جيدة.
وقد نشر النجم نيك جوناس Nick Jonas ، شقيق كيفين، قال فيه إنّه أصبح عمّاً للمرة الثانية، وهو سعيد بذلك ومتحمس لمقابلة الصغيرة.
يذكر أن المغني والممثل Kevin Jonas تزوّج Danielle Jonas عام 2009، بعد أن التقيا في الـ 2007 في جزر البهاماس للمرة الأولى، ولديه منها طفلة تدعى ألينا روز Alena Rose، وقد ولدت في شباط من عام 2014.

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سيدتي

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