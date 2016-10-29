بالصور.. الكشف عن 1029 مواطن في قافلة طبية ببني سويف ‎

المراسل: محمد شعبان

أقامت مديرية الصحة والسكان ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع المهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية بالمديرية قافلة طبية، للكشف عن أهالي قرية الحرية 3 جنوب المحافظة .

وأسفرت “القافلة”، عن توقيع الكشف الطبي على 1029 مريض بالمجان في التخصصات الطبية الآتية “باطنه ،قلب،نساء وتوليد ، جراحه عامة ، مسالك بولية ،جلدية ،صدر ،اسنان ،معامل تحاليل دم وطفيليات”، بالاضافة الى الاكتشاف المبكر للأمراض وتقديم خدمة التثقيف الصحى.