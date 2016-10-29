صور.. حفل خيري برعاية الداخلية لمساعدة 1400 من أسر المسجونين والمفرج عنهم

نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، حفلاً خيرياً لتقديم الهدايا والمساعدات العينية لعددٍ من أسر السجناء والمفرج عنهم، بالتعاون والتنسيق مع عددٍ من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، تحت رعاية وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وذلك بحضور اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى واللواء مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وبعض قيادات الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية وممثلى منظمات المجمتع المدنى والمؤسسات الخيرية، بحسب ما ذكره بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وتم توفير كميات كبيرة من المعونات والمساعدات تمثلت فى ( تقديم مساعدات مالية ومشروعات تجارية وإعفاء من المصروفات وإلحاق بالعمل ومساعدات فى العودة للعمل ومهنهم الأصلية ومساعدات فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة بالإضافة إلى المساعدات العينية والأدوية) لـ (1400) حالة من أسر المسجونين والمفرج عنهم .

> وقد أكد السيد اللواء مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة على إهتمام وزارة الداخلية بالمحور الإنسانى والإجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، والعمل على بث روح الأمل لديهم والتفاعل مع ما يواجههم من معوقات ، بما يعود بالنفع على المجتمع فى منع الجريمة وإندماج المفرج عنهم كأفراد منتجين لصالح الوطن.

من جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.