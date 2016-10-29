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برباعية فى سندرلاند.. أرسنال يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا

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برباعية فى سندرلاند.. أرسنال يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا برباعية فى سندرلاند.. أرسنال يتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا

أرسنال _ أرشيفية

تصدر فريق أرسنال المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، جدول ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز “البريميرليج” مؤقتًا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على سندرلاند بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بملعب “ستاديوم أوف لايت”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات البطولة.

وسجل أهداف أرسنال، اليكسيس سانشيز وجيرو فى الدقائق 19 و71 و76 و78 على التوالى، بينما جاء هدف سندرلاند الوحيد عن طريق جيرمين ديفو من ركلة الجزاء فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة محمد الننى الذى قدم أداءاً رائعاً، وكان أكثر لاعبى الفريقين دقة فى التمريرات خلال الشوط الأول من عمر المباراة، حيث وصلت نسبة دقة تمريراته إلى 96%، وهى النسبة التى لم يصل إليها أى لاعب آخر.

هذا الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 23 نقطة، فى صدارة الدورى، فى انتظار ما ستفسر عنه نتائج بقية مباريات اليوم، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند نقطتين فى المركز الأخير.

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