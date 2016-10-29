«النهار سينما» تنقل حفلي القنوات الفضائية ومونديال الأعمال الفنية على شاشتها

كتبت – إنجي لطفي

تنقل قناة النهار سينما، حفل مهرجان القنوات الفضائية العربية، والذي سيتم فيه تكريم قناتي «النهارone»، والنهار دراما، وبرنامج «قصر الكلام» الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي.

ومن المقرر إذاعة القناة للحفل يوم الخميس 11 مساءً، والإعادة في اليوم التالي الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وفي سياق متصل، تستعد النهار سينما لتغطية مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورتة الخامسة المقرر له من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

تأتي أنشطة قناة النهار سينما في إطار توقيع برتوكول تعاون بين القناة وإدارات المهرجانات الفنية، وتردد القناة الجديد 12473 رأسي.