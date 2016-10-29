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«الصحة» تكشف سر نقص الأدوية فى الأسواق

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«الصحة» تكشف سر نقص الأدوية فى الأسواق «الصحة» تكشف سر نقص الأدوية فى الأسواق

ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى ادارة التفتيش الصيدلى وبالتعاون مع مباحث ، عن ضبط 220 ألف صنف من نواقص الأدوية والمحاليل بأحد المخازن الكبرى بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن الضبطية تعد هى الأكبر خلال الفترة السابقة ضمن الجهود التى تتبعها الوزارة لضبط سوق الدواء المصرى حيث كانت مخزنة فى سيارات لنقل الموبيليا، لافته الى أن من ضمن المضبوطات 114 الف زجاجة “قطرة للعين” يعانى السوق من عدم توافرها خلال الستة أشهر الماضية ، و1500 زجاجة من ديكستورز محجوب بيعها منذ مايو الماضى .

وأضافت، أن المضبوطات تضمنت أدوية مستشفيات منقذة للحياة وتستخدم فى عمليات الولادة بكمية بلغت 8 الاف عبوة ، وأكثر من ألف أمبول من أدوية طوارئ لعلاج جلطات القلب والتى تستخدم فى إنقاذ حياة المرضى ، مشيرة الى أنه من المفترض توافر عدد من اثنين الى ثلاثة امبولات فقط فى كل طوارئ مستشفى من هذا النوع.

وأشارت الى ضبط ألفان زجاجة محاليل طبية منها ملح وجلوكوز محجوب بيعها منذ شهر أغسطس من العام الماضى ، بالإضافة الى 6 الأف زجاجة من محلول “الرينجر اسيتيت ” والذى يعد من المحاليل التى بها نقص شديد فى السوق.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الى أن هذه الضبطية تعد ضربة قوية للمتاجرين بالأدوية والمحاليل ، لافتًا الى أن الغرض من تخزين هذة الأصناف وحجبها عن السوق المصرى هو احداث اضرار بالمريض المصرى بشكل خاص والدولة بشكل عام وإثارة بلبة للرأى العام ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة التى تباشر التحقيقات .

وأوضح “مجاهد”، أن هذه الحملة تعد إحدى الحملات التى تقوم بها الوزارة بشكل دورى ومستمرعلى الشركات والمخازن بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء ، ومعرفة المتسببين فى الازمة

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أونا

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