الحلقة الثالثة من "يا مالكا قلبي": "ليلة" تقرر الزواج من صاحب الشركة التي تعمل بها

كتب : أروا الشوربجي منذ 39 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "يا مالكا قلبي"، ذهاب "سامر" الذي يلعب دوره الفنان وائل نجم، إلى منزل "ليلة"، في محاولة لإرجاعها، لكنها رفضت، وعاتبها سامر وأخبرها أنها تغيرت كثيرا، وتبين أن ليلة أنهت علاقتها مع سامر لأنها تريد الزواج من صاحب الشركة التي تعمل بها.

واتصلت "عبير"، التي تقوم بدورها المغنية شذى حسون، بالبرنامج الإذاعي الذي يقدمه "جمال"، الذي يجسد دوره المغني فايز السعيد، تحت اسم مستعار، لتهاجم مستمعًا اتصل بالبرنامج، بسبب تهجمه على النساء.

وتلقى "خالد" من والده، الذي يقوم بدوره الفنان حسين المهدي، سيارة هدية، بعد نجاحه الدراسي، وخرج للتنزه مع والديه، وفور رجوعهم إلى المنزل، تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص يذكره بأنه يجب أن يعود إلى رومانيا، في الموعد المحدد.

مسلسل "يا مالكا قلبي" من إخراج عارف الطويل، وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء، وحسين المهدي، وخالد نجم، وسميرة البارودي، وريتا حايك، وأحمد صالح، وأحمد الجسمي، والمغني فايز السعيد، والمغنية شذى حسون.