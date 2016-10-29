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الحزن يخيم على «إيتاي البارود» لاستشهاد قائد الصاعقة بسيناء

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الحزن يخيم على «إيتاي البارود» لاستشهاد قائد الصاعقة بسيناء الحزن يخيم على «إيتاي البارود» لاستشهاد قائد الصاعقة بسيناء

المقدم رامي حسنين قائد الكتيبه 103 صاعقة بشمال سيناء (أرشيفية)

خيم الحزن على مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، عقب ورود نبأ استشهاد المقدم رامي محمد حسانين، قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية، أثناء مرور السيارة المدرعة التي يستقلها قائد قوات الصاعقة، ومعه 4 مجندين، ما أدى إلى تفجيرها واستشهاده ومجند وإصابة 3 مجندين.

واتشحت منطقة غرب مدينة إيتاى البارود، محل إقامة الشهيد، بالسواد حزنا وألما على استشهاد ابنها المقدم رامي حسانين، وأكد عدد من أصدقائه وأهالي البلدة أنه الشهيد كان مثالاً للمقاتل البطل، المحب لوطنه، وأنه كان يتمتع بسمعة حسنة وأخلاق رفيعة، وكان محل احترام وتقدير أهالي مدينة إيتاي البارود.

 

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