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تأجيل معارضة أحمد عز على حبسه 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة لـ 19 نوفمبر

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تأجيل معارضة أحمد عز على حبسه 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة لـ 19 نوفمبر تأجيل معارضة أحمد عز على حبسه 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة لـ 19 نوفمبر

أحمد عز وزينة – أرشيفية

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، تأجيل المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عز على حكم حبسه غيابيا 3 سنوات مع الشغل بتهمة سب وقذف الفنانة زينة لجلسة 19 نوفمبر المقبل.

وطالب المحامي عمر عبد الرحمن، دفاع الفنان أحمد عز، بعدم قبول دعوى السب والقذف ضد موكله، لأنها أقيمت عقب مرور 18 شهرًا، والمدة المحددة قانونا 3 أشهر من وقع الحدث، وفقا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت محكمة جنح مدينة نصر –أول درجة- قد قضت بحبس أحمد عز 3 سنوات وغرامة 15 ألف جنيه، وتعويض مدني قدره 20 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف بحق زينة.

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