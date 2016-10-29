النيابة الإدارية تحقق في واقعة هروب 4 فتيات من دار أيتام بنجع حمادي

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في واقعة هروب 4 فتيات من دار الرحمة لرعاية الأيتام بنجع حمادي والوقوف على أوجه التقصير والمسئولين عن ذلك والأسباب التي دفعتهن للهروب.

وانتقل فريق من محققي النيابة الإدارية إلى دار الأيتام المذكورة يرافقهم المسئولون المختصون حيث أظهرت المعاينة تلاعب المسئولين بالدار بدفتر الحركة حيث وجد توقيع قرين أسماء الفتيات الهاربات بدفتر الحركة الخاص بالدار صباح يوم السبت الموافق 8 أكتوبر الجاري بما يفيد خروجهن من الدار في الصباح والتوجه إلى المدارس الملحقين بها على خلاف الحقيقة.

كما أظهرت المعاينة – وبعد تكليف الطبيب المرافق بالكشف الظاهري على الفتيات الموجودات بالدار ومعرفة ما إذا كان يوجد بأجسادهن أي أثار للضرب والإيذاء – أن الكشف الظاهري على الفتاة صابرين عدلي أيوب تبين منه وجود أثار حرق بالساق اليمني وبسماع أقوال الفتاة المذكورة وبعض الفتيات داخل الدار أثناء التواجد بالدار تكشف للنيابة أن ذلك الحرق نتيجة لقيام فتاة أخرى بالدار بوضع حديد ساخن على الساق اليمين لتلك الفتاة مما يعد إهمالا من قبل القائمين علي أعمال الدار في متابعة فتيات الدار.

وتبين للنيابة أيضا هروب بسمة سعد عبد الله الطالبة بالصف الربع الابتدائي بمدرسة العلم والإيمان الابتدائية بنجع حمادي يوم 17 فبراير الماضي أثناء اليوم الدراسي وعدم عودتها للدار منذ ذلك التاريخ وتقاعس المختصين بإدارة الشئون الاجتماعية بنجع حمادي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

كما تبين إن معدة الطعام للفتيات داخل الدار لا تحمل شهادة صحية تفيد سلامتها وعدم إصابتها بأي أمراض خطيرة ومعدية.

أ ش أ