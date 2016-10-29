طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول الرئيس السنغافوري

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ تمهيدًا لاستقبال الرئيس السنغافوري «توني تان»، والذي يبدأ زيارة للقاهرة تستغرق يومين، تبدأ الاثنين المقبل.

وبدأت سلطات المطار في إخلاء ساحات انتظار السيارات الموجود أمام الصالة الرئاسية، وكذلك استراحة كبار الزوار، وبدأ انتشار موسع لرجال سلطات أمن المطار.

كما زين مسئولي محافظة القاهرة مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي، وقاموا بتعليق علمي مصر وسنغافورة، تمهيدًا لاستقبال الرئيس السنغافوري.

ومن المقرر أن يصل رئيس سنغافورة بعد غد الاثنين إلى مطار القاهرة الدولي، لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة أنها تعد الأولى من نوعها لرئيس سنغافوري لمصر منذ 20 عامًا.