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روحانى يحذر من خطر الهجمات الارهابية بسوريا بعد لقائه موجيرني

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روحانى يحذر من خطر الهجمات الارهابية بسوريا بعد لقائه موجيرني روحانى يحذر من خطر الهجمات الارهابية بسوريا بعد لقائه موجيرني

روحاني

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت خلال اجتماع في طهران مع وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني. من خطر الهجمات الإرهابية في سوريا والعراق بما يشكل تهديدا خطيرا للعالم.

والتقت موجيرني نظيرها الايراني محمد جواد ظريف، أيضا “لمحادتات رفيعة المستوى” حول الأزمة السورية، على أن تتوجه لاحقا إلى . وطلب روحاني من الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط على الداعمين الإقليميين للإرهابيين ليوقفوا مساعداتهم لهم.

وتدعم إيران ماليا وعسكريا السورية لمحاربة الجهاديين، وتؤكد أن السعودية وتركيا تقدمان مساعدات للجماعات المسلحة في سوريا.

وبحسب فرانس برس شدد الرئيس الإيراني على ضرورة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران لحل مشاكل المنطقة وبسط الأمن. وأوضح في هذا الصدد أن مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق تشكل أولوية، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي البلدين.

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