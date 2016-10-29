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10 قتلى على الأقل في غارة للتحالف العربي في اليمن

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10 قتلى على الأقل في غارة للتحالف العربي في اليمن 10 قتلى على الأقل في غارة للتحالف العربي في اليمن

ارشيفية

قتل عشرة مدنيين السبت في جنوب غرب اليمن في غارات جوية للتحالف العربي بقيادة الذي يشن حملة ضد المتمردين الحوثيين، كما أفاد طبيب في المستشفى العام ومسئول محلي ووكالة “سبأ نيوز” التابعة للمتمردين.

وبحسب فرانس برس  استهدف القصف حيا سكنيا في منطقة الصلو شرق تعز، حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتحدثت وكالة “سبأ نيوز” التابعة للمتمردين عن مقتل عشرة مدنيين وإصابة سبعة، مؤكدة، نقلا عن مصدر محلي في مدينة تعز، أن فرق البحث والإنقاذ ما تزال تواصل جهودها لانتشال ضحايا من تحت أنقاض المنازل، ما قد يرفع الحصيلة لاحقا.

من جهته، أكد مسئول محلي، موال للحكومة، هذه الغارات الجوية للتحالف العربي، مشيرا إلى أنها أصابت ثلاثة منازل عن طريق الخطأ.

ويشن التحالف العربي، بقيادة السعودية، حملة غارات جوية منذ مارس 2015 لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتصدي للمتمردين الحوثيين وحلفائهم أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد أن سيطروا على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.

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أونا

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