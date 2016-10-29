القبض على المتهم بقتل طالب لسرقة "توك توك" بالطالبية

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم الرابع بقتل طالب والتخلص من جثته بالطالبية، بالاشتراك مع 3 آخرين سبق ضبطهم لسرقة "توك توك"، واعترف المتهم باشتراكه مع باقى المتهمين باستدراج المجنى عليه وقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، وبانتقال العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة إلى محل الواقعة عثر على جثة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصابًا بعدة طعنات برقبته وصدره.

وبإجراء التحريات تبين أن 4 عاطلين بينهم أحد اصدقائه استدرجوه من عزبة خير الله بدار السلام إلى الطالبية بحجة التنزه لسرقة توك توك يقوده، وسددوا له الطعنات واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض على ثلاثة منهم وهم كلا من "حسن.ع.ح" 22 سنة وشهرته "حقنة" و" عادل.ج.ا" و"اشرف.ح.ع" وشهرته "البواب".

وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الرابع "محمد.ف.ش" 22 سنة بعد نجاحه فى الهروب عدة أيام، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.