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جنح الدقى تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزيرة التضامن بعدم تنفيذ حكم قضائى

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جنح الدقى تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزيرة التضامن بعدم تنفيذ حكم قضائى جنح الدقى تقضى بعدم قبول دعوى تتهم وزيرة التضامن بعدم تنفيذ حكم قضائى

>كتب ــ سليم على

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد "غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعى، لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا وإلزام المدعى بالمصاريف.

كان حسين أحمد أحمد، قد اتهم وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، فى جنح الدقى، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صدر لصالحه، بأحقيته بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100%، وكذلك أحقيته فى صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.

 

 


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