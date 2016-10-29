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تأجيل معارضة أحمد عز على حبسه 3 سنوات بتهمة سب زينة لـ19 نوفمبر

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تأجيل معارضة أحمد عز على حبسه 3 سنوات بتهمة سب زينة لـ19 نوفمبر تأجيل معارضة أحمد عز على حبسه 3 سنوات بتهمة سب زينة لـ19 نوفمبر

>كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم وحضور كريم حنفى ممثل النيابة  تأجيل معارضة الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة لجلسة 19 نوفمبر لتقديم المستندات.

كانت محكمة أول درجة قضت من قبل بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة.

وطالب عاصم قنديل محامى "زينة" فى مرافعته برفض المعارضة وتأييد حبس الفنان أحمد عز، مستندا على الحكم النهائى الصادر من محكمة الأسرة بإثبات نسب التوأم له.

وقدم قنديل للمحكمة حافظة مستندات بها صورة من الحكم النهائى بإثبات نسب التوأم وصورة من المحضر الذى قدمه عز ضد الفنانة زينة، ويتهمها فيه بالتزوير والتنكر من أبويته للطفلين مما ألحق بها ضرر نفسى جراء اتهامه لها.

 

 


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