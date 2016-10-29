الرئيس يوجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار السيول

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته اليوم السبت إلى محافظة البحر الأحمر، أنه قد تلقى إتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه خلاله بضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن السيول، وتوفير كافة التجهيزات والمعدات المطلوبة، مع بذل الجهود اللازمة لمساندة المتضررين من السيول ورفع المعاناة عنهم، والإسراع بتقديم التعويضات المستحقة لهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، مع نواب محافظة البحر الأحمر، والذي استمع خلاله إلى مطالب النواب المتعلقة بكافة أنحاء المحافظة وبخاصة بمدينة رأس غارب، وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على تنفيذ كافة المطالب والإسراع في جهود إعادة الحياة بمدينة رأس غارب إلى طبيعتها، مع تقديم التعويضات اللازمة لكل من تضرر من جراء تلك السيول. كما وجه رئيس الوزراء وزير الري بالبدء فوراً في إنشاء 3 سدود برأس غارب يتم الإنتهاء منها قبل فصل الشتاء المقبل، بما يساعد على إستيعاب السيول وتخفيف حدة الآثار السلبية المترتبة عليها.