أمن الغربية يسدد ديون ربة منزل حكم عليها بالحبس 4 سنوات فى 3 قضايا تبديد

سددت مديرية أمن الغربية اليوم السبت ديون ربة منزل من الغارمات بعد شراءها أجهزة كهربائية ومنزلية وتوقعيها على إيصالات أمانة لعدم قدراتها على السداد ، ما تسبب فى حبسها بمركز شرطة كفر الزيات فى 3 قضايا " تبديد".

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد إيهاب مصطفى مأمور مركز كفر الزيات يفيد بدراسة حالة المسجونة سعاد .س (45 سنة) على ذمه مبلغ 2500 جنيه فى 3 قضايا تبديد.



> وتبين من الدراسة صدور قرار بحبسها لمدة 4 سنوات بداية من 7/8/2016 حتي 7/8/2020 ، على ذمة 3 قضايا آخرهم القضية رقم 1250 جنح مركز كفر الزيات، لقيامها بشراء أدوات كهربائية ومنزلية وتوقعيها على إيصالات أمانة لصاحب محل أدوات كهربائية بمبلغ 2500 جنيه وتم تسديد المبلغ وإخلاء سبيل.



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