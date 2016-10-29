شاهدي إطلالات شيرين عبد الوهاب الأخيرة

دائماً ما تخطف النجمة شيرين عبد الوهاب أنظار الجميع بفساتينها الأنيقة وبإطلالاتها غير المألوفة، سواء أثناء ظهورها في حفلات أو كليبات أو برامج تلفزيونية.

تعتمد شيرين في إطلالاتها على الفساتين الكلاسيكة التي تتنوّع تصاميمها كما تختلف بين فساتين طويلة وأخرى قصيرة ولكنها تحافظ على الطابع الكلاسيكي في أزيائها ،كما تتدرج ألوان الفساتين بين ألوان هادئة وأخرى صاخبة.

تختار شيرين فساتينها من كبرى دور الأزياء العالمية مثل Dolce and Gabbana حيث ظهرت بأكثر من فستان بتوقيع هذه الدار خاصة في برنامج The voice.

هل تعتقدين أن خيارات شيرين كانت موفّقة؟