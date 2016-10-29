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ننشر تفاصيل آخر حلقات الإعلامي أسامة كمال الليلة‎ على «القاهرة والناس»

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ننشر تفاصيل آخر حلقات الإعلامي أسامة كمال الليلة‎ على «القاهرة والناس» ننشر تفاصيل آخر حلقات الإعلامي أسامة كمال الليلة‎ على «القاهرة والناس»

الإعلامي أسامة كمال – أرشيفية

كتبت- إنجي لطفي

في آخر حلقات برنامجه، يستضيف الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة 360»، على شاشة «القاهرة والناس»، الدكتور علي مصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ودكتور محمد معيط نائب وزير المالية، للحديث عن ملف الصناديق الخاصة.

ويناقش اللقاء عدة محاور منها ماذا يفيد ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، ومتى ينتهي عجز الموازنة، وماهي الحلول الأخرى المطروحة أمام وزارة المالية.

كما يختم كمال الحلقة باستضافة مجموعة من النماذج الشبابية المضيئة والتي تواجدت في البرنامج على مدى 3 سنوات ونصف من بينهم ياسين الزغبي، ومشروع سعادة، وكورال أطفال قناة السويس، وأبلكيشين عم أمين.

ويذاع البرنامج على شاشة القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة مساء.

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