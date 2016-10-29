أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تونس تدين الاستهداف الصاروخي لمدينة مكة المكرمة

Google+ Print
تونس تدين الاستهداف الصاروخي لمدينة مكة المكرمة تونس تدين الاستهداف الصاروخي لمدينة مكة المكرمة

الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي _ أرشيفية

أعربت تونس عن إدانتها الشديدة للاستهداف الصاروخي السافر لمدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا اعتداء واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين كافة وتعديا على حرمة المقدسات الإسلامية على أرض المملكة العربية وتهديدا لأرواح المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية – في بيان لها اليوم /السبت/ – “إن تونس وإذ تؤكد تنديدها المطلق بهذا الإعتداء، فإنها تجدد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لجهودها في مواجهة أية محاولة تستهدف حرمتها وسيادتها وأمنها، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن وإستقرار المنطقة العربية”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء أول أمس عن قيام قوات الدفاع الجوي باعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية، من محافظة صعده اليمنية، باتجاه منطقة مكة المكرمة.. وقد تمكن الدفاع الجوي من تدمير الصاروخ على بعد 65 كم من مكة المكرمة، دون تسجيل أي أضرار.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية