تونس تدين الاستهداف الصاروخي لمدينة مكة المكرمة

أعربت تونس عن إدانتها الشديدة للاستهداف الصاروخي السافر لمدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن هذا اعتداء واستفزازا صارخا لمشاعر المسلمين كافة وتعديا على حرمة المقدسات الإسلامية على أرض المملكة العربية السعودية وتهديدا لأرواح المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية – في بيان لها اليوم /السبت/ – “إن تونس وإذ تؤكد تنديدها المطلق بهذا الإعتداء، فإنها تجدد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لجهودها في مواجهة أية محاولة تستهدف حرمتها وسيادتها وأمنها، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن وإستقرار المنطقة العربية”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء أول أمس عن قيام قوات الدفاع الجوي باعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية، من محافظة صعده اليمنية، باتجاه منطقة مكة المكرمة.. وقد تمكن الدفاع الجوي من تدمير الصاروخ على بعد 65 كم من مكة المكرمة، دون تسجيل أي أضرار.

أ ش أ