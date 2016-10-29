جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية عن برنامج "الكورت"

نظمت اليوم السبت، إدارة تدريب أفراد المجتمع التابعة ﻹدارة مشروعات البيئة بجامعة القناة دورة تدريبية حول أحد البرامج الفعالة لتنمية مهارات الصغار فى المدارس، وهو برنامج "الكورت"، الذى يعد أقوى منهجيات تعليم التفكير فى العالم، وأكثرها شهرة على الإطلاق، وهو من البرامج الحديثة لتعليم وتطوير التفكير، وتأتى الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم وإعداد عمرو كشك مدير عام الإدارة العامة للمشروعات، ومصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وفاتن إبراهيم رئيس قسم التدريب باﻹدارة.

ويحاضر فى الدورة التى تعقد على مدار ثلاث أيام بداية من اليوم السبت 29 أكتوبر الجارى، و 2 و 3 نوفمبر القادم، الدكتورة منال شمس المدرس بقسم علم النفس التربوى بكلية التربية، وتناولت محاضرة اليوم التعريف ببرنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير، ومكونات البرنامج، وشملت الدورة أيضًا تعريف لمعنى كلمة كورت التى هى اختصار ( Cognitive Research trust )، والتى تعنى مؤسسة البحث المعرفى.

وأكدت الدكتورة منال شمس للمتدربين، أن هذه البرامج قد أثبت نجاحًا وفعالية كبيرة من خلال التجريب الميدانى فى العديد من الدول، حيث تم تطبيق البرنامج فى أكثر من خمسين دولة حول العالم، واستفاد منها أكثر من 7 ملايين طالب

ويهدف برنامج الكورت إلى توجيه التفكير وممارسته بشكل منظم وفق أدوات محددة للوصول إلى أفضل النتائج و تشجيع الشخص على النظر للتفكير على أنه مهارة يمكن تحسينها من خلال تطبيقات وأساليب معينة، كما يسعى لإكسابه أدوات تفكير متحركة تعمل بشكل جيد فى جميع المواقف وفى كل نواحى الحياة العملية.

وتناقش الدورة في اﻷيام القادمة طريقة توسيع الإدراك والتفكير، والطريقة الفعالة لتحسين التفكير، واستراتجيات الوصول إلى القرار، واستراتجيات التفكير، وتعلم أدوات التفكير وتنظيم العقل، واستراتجيات تطوير الذات والتطوير العام والشامل بالتفكير، واستراتجيات التربية بالتفكير، واستراتجيات الأعمال التجارية، ويحضر البرنامج 35 متدرب وأخصائى نفسى من مدارس المحافظة المختلفة.