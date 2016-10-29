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جامعة السادات تطلق مهرجان الرياضة بمشاركة 5كليات تحت شعار "نصر أكتوبر "

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جامعة السادات تطلق مهرجان الرياضة بمشاركة 5كليات تحت شعار "نصر أكتوبر " جامعة السادات تطلق مهرجان الرياضة بمشاركة 5كليات تحت شعار "نصر أكتوبر "

>المنوفية _ محمد فتحى

 يبدأ الدورى الرياضى بجامعة السادات فى منافسات السباحة اليوم بنادى السلام الرياضى بمدينة السادات، بمشاركة كليات الجامعة (فريق كلية الطب البيطرى وفريق كلية التربية الرياضية وفريق كلية السياحة والفنادق وفريق كلية التربية وفريق كلية الصيدلة) تحت شعار "نصر أكتوبر فى الشباب".

 

من جانبه، أكد الدكتور عصام الدين متولى أن الجامعة تهتم بالنشاط الرياضى للطلاب، وأن الدورى الرياضى وسيلة للتحفيز والمنافسة بين  طلاب الجامعة ويزيد من نشاطهم داخل الحرم الجامعى، وأضاف أن المشاركة الرياضية للجامعة هذا العام سوف تكون مميزة على مستوى الجامعات المصرية، ويشارك فى المهرجان مدير عام  رعاية الطلاب  ممدوح عياد، مدير النشاط الرياضى، وهيثم قنديل ومسئول  الدورى أسامة حيدر ومشرف اللعبة السيد بدوى. 

 


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