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مدير أمن الشرقية يحيل مخبر للاحتياط حاول إدخال مخدرات لسجين مقابل رشوة

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مدير أمن الشرقية يحيل مخبر للاحتياط حاول إدخال مخدرات لسجين مقابل رشوة مدير أمن الشرقية يحيل مخبر للاحتياط حاول إدخال مخدرات لسجين مقابل رشوة

>الشرقية- فتحية الديب

قرر اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، اليوم، إحالة  مخبر شرطة بوحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق،للاحتياط، لمحاولته إدخال موا د مخدرة لسجين بالمركز، مقابل رشوة مالية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية للرائد حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، عن تواجد شخص بمحيط مركز شرطة الزقازيق، وأنه سوف يقوم بتوصيل موادة مخدرة لأحد أقاربه المحبوس على ذمة قضية جنائية، بمركز شرطة الزقازيق، من خلال مخبر بوحدة مباحث المركز.

 

جدير بالذكر، أنه بعد إخطار القيادات بالمديرية، تم ضبط المخبر، وتبين أنه يدعي" إبراهيم أ إب" 53 سنة من قوة مركز شرطة الزقازيق، والشخص الذى اتفق معه على توصيل المواد المخدرة للسجين ويدعى "أبوبكر ال ع" عامل كاوتش ومقيم كفر محمد حسين مركز الزقازيق، وتم ضبط ورقة بانجو وتليفون محمول وتذكرة هيروين و15 قرصا مخدرا معه، وتبين من فحص هاتف المخبر وجود رقم "أبوبكر" عليه، وأن بينهما اتصالات مسبقة وتم التحفظ عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14377 جنح قسم أول، وقرر مدير أمن الشرقية إحالة المخبر للنيابة العامة تمهيدا لإحالته للاحتياط.


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