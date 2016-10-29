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مقاتلون شيعة عراقيون يعتزمون القتال مع الأسد في سوريا

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مقاتلون شيعة عراقيون يعتزمون القتال مع الأسد في سوريا مقاتلون شيعة عراقيون يعتزمون القتال مع الأسد في سوريا

الحشد الشعبي

قال متحدث باسم قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية المدعومة من إيران يوم السبت إن قوات الحشد تعتزم عبور الحدود إلى سوريا للقتال مع قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد طرد مقاتلي داعش من العراق.

ويحارب مقاتلون شيعة عراقيون بالفعل مع قوات في سوريا وتشارك قوات الحشد الشعبي حاليا في هجوم للحكومة العراقية يستهدف استعادة مدينة الموصل في شمال العراق من داعش.

وسيضفي إعلان الحشد الشعبي صبغة رسمية لمشاركته في سوريا.

وبحسب رويترز قال أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي في مؤتمر صحفي في بغداد “إننا في العراق وبعد تطهير كل أرضنا من هذه العصابات الإرهابية نحن على استعداد تام إلى الذهاب إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي.”

 

 

 

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