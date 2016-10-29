المزاح وممثلى الدول والمنظمات | بقلم د. أيمن سلامة

أفاض كتاب العرب في ذكر صفات من يصلح ، و ما يستحب فيه من رواء و نبل و حسن رأي و تصرف و نزاهة عن بيع الأمانة أو خيانة مرسله و تجاوز ما رسم له ، و أن يكون صحيح الفكرة و المزاج ، ذا بيان و عبارة ، بصيرا بمخارج الكلام ، صدوق اللهجة ، جيد اللسان لا تبدر منه البذيئة ، كاظما للغيظ لا تلحقه سورة الغضب ، يؤثر الصدق في القول ، و أن يكون وقورا ذو حزامة ، حليما ذو أصالة رأي . و من الصفات التي اشترطها العرب فيمن يحمل الرسالة و يقوم بالسفارة ألا يكون ميالا للنساء حتي لا يستخرجن أسراره ، أو ممن يحب شرب النبيذ ، ” فالخمر تفضح شاربها و تطلع علي ما في نغسه من الاسرار ” .

إن سمو مهمة السفراء و جلال قدرها ، تستلزم أيضا أن يكون السفراء علي درجة كبيرة من نفاذ الرأي و حصافة العقل حتي يستطيعوا أن يستنبطوا غوامض الأمور ، و يستبينوا دقائق الصواب ، و يميزوا الأمر المستقيم من المعوج ، و يتأنوا في تصرفاتهم و أفعالهم .

لقد أقر القضاء الدولي ، في قضايا عديدة أن التصريحات التي يدلي بها ممثلي الدول و المنظمات الدولية تعد أفعالا انفرادية ، حين تتعلق بحالات قانونية أو وقائعية ، و قد يكون لها أثر في ايجاد التزامات قانونية علي الدول و المنظمات الدولية ، و لذلك سارعت منظمة التعاون الاسلامي بتوضيح ما صدر من تصريحات خرقاء غير دبلوماسية صدرت عن موظفها الاداري الأول ، و أكدت أن ما صدر عن ذلك الموظف في محفل دولي ، و في معية رئيس الدولة المضيفة لذلك المؤتمر الدولي ليس الا هزر و مزح و هزل ، حتي تتحلل المنظمة الدولية من اية مسؤولية دولية ، نتيجة الضرر الجسيم و المباشر التي لحق بجمهورية مصر العربية الدولة و الشعب و الرئيس ، و هي دولة عضو مؤسسة في هذه المنظمة الدولية منذ انشائها عام 1969.

كانت منظمة التعاون الإسلامي،في بيانها المتقدم ذكرت ” أن ما ذكره أمينها العام ، أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة‫”.

اننا نري أن البيان المتقدم ، لا يمكن بحال من الأحوال ، أن يداوي الضرر الجسيم المباشر الأدبي المعنوي الذي لحق بدولة جمهورية مصر العربية ، و الذي جرح كرامتها و مس شرفها و انتقص من هيبتها في محيطها الاقليمي و الدولي . فقد سبق لمصر أن طردت السفير التركي فؤاد طوغاي في 5 ديسمبر عام 1954 حين انتقد القوانين المصرية المتعلقة بمصادرة أموال العائلة المالكة ، و سبق أيضا لكمبوديا في 3 مايو 1965 أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ، بعد أن نشرت أحدي الصحف الأمريكية مقالة مهينة بحق أم الأمير الكمبودي سيهانوك .

و ختاما ، و بالرغم من البيان الرسمي الذي تنصلت فيه منظمة التعاون الاسلامي من الهزر و الهزل اللذين صدرا عن أمينها العام ، فاننا نري أنه من الضروري أن تقوم مصر ايضا – فضلا عن احتجاجها الرسمي – بتحذير المنظمة و أمينها العام من مغبة تكرار مثل هذه الترهات مستقبلا ، فالتحذير يتجاوز الاحتجاج من حيث قوة التعبير عن حالة عدم القبول ، فضلا عن التعبير عن النية في اتخاذ اجراءات معينة لحماية المصالح المصرية .

> دكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولي العام