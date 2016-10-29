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المزاح وممثلى الدول والمنظمات | بقلم د. أيمن سلامة

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المزاح وممثلى الدول والمنظمات | بقلم د. أيمن سلامة المزاح وممثلى الدول والمنظمات | بقلم د. أيمن سلامة

أفاض كتاب العرب في ذكر صفات من يصلح ، و ما يستحب فيه من رواء و نبل و حسن رأي و تصرف و نزاهة عن بيع الأمانة أو خيانة مرسله و تجاوز ما رسم له ، و أن يكون صحيح الفكرة و المزاج ، ذا بيان و عبارة ، بصيرا بمخارج الكلام ، صدوق اللهجة ، جيد اللسان لا تبدر منه البذيئة ، كاظما للغيظ لا تلحقه سورة الغضب ، يؤثر الصدق في القول ، و أن يكون وقورا ذو حزامة ، حليما ذو أصالة رأي . و من الصفات التي اشترطها العرب فيمن يحمل الرسالة و يقوم بالسفارة ألا يكون ميالا للنساء حتي لا يستخرجن أسراره ، أو ممن يحب شرب النبيذ ، ” فالخمر تفضح شاربها و تطلع علي ما في نغسه من الاسرار ” .

إن سمو مهمة السفراء و جلال قدرها ، تستلزم أيضا أن يكون السفراء علي درجة كبيرة من نفاذ الرأي و حصافة العقل حتي يستطيعوا أن يستنبطوا غوامض الأمور ، و يستبينوا دقائق الصواب ، و يميزوا الأمر المستقيم من المعوج ، و يتأنوا في تصرفاتهم و أفعالهم .

لقد أقر القضاء الدولي ، في قضايا عديدة أن التصريحات التي يدلي بها ممثلي الدول و المنظمات الدولية تعد أفعالا انفرادية ، حين تتعلق بحالات قانونية أو وقائعية ، و قد يكون لها أثر في ايجاد التزامات قانونية علي الدول و المنظمات الدولية ، و لذلك سارعت منظمة التعاون الاسلامي بتوضيح ما صدر من تصريحات خرقاء غير دبلوماسية صدرت عن موظفها الاداري الأول ، و أكدت أن ما صدر عن ذلك الموظف في محفل دولي ، و في معية رئيس الدولة المضيفة لذلك المؤتمر الدولي ليس الا هزر و مزح و هزل ، حتي تتحلل المنظمة الدولية من اية مسؤولية دولية ، نتيجة الضرر الجسيم و المباشر التي لحق بجمهورية العربية الدولة و الشعب و الرئيس ، و هي دولة عضو مؤسسة في هذه المنظمة الدولية منذ انشائها عام 1969.

كانت منظمة التعاون الإسلامي،في بيانها المتقدم ذكرت ” أن ما ذكره أمينها العام ، أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح ، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة‫”.

اننا نري أن البيان المتقدم ، لا يمكن بحال من الأحوال ، أن يداوي الضرر الجسيم المباشر الأدبي المعنوي الذي لحق بدولة جمهورية مصر العربية ، و الذي جرح كرامتها و مس شرفها و انتقص من هيبتها في محيطها الاقليمي و الدولي . فقد سبق لمصر أن طردت السفير التركي فؤاد طوغاي في 5 ديسمبر عام 1954 حين انتقد القوانين المصرية المتعلقة بمصادرة أموال العائلة المالكة ، و سبق أيضا لكمبوديا في 3 مايو 1965 أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ، بعد أن نشرت أحدي الصحف الأمريكية مقالة مهينة بحق أم الأمير الكمبودي سيهانوك .

و ختاما ، و بالرغم من البيان الرسمي الذي تنصلت فيه منظمة التعاون الاسلامي من الهزر و الهزل اللذين صدرا عن أمينها العام ، فاننا نري أنه من الضروري أن تقوم مصر ايضا – فضلا عن احتجاجها الرسمي – بتحذير المنظمة و أمينها العام من مغبة تكرار مثل هذه الترهات مستقبلا ، فالتحذير يتجاوز الاحتجاج من حيث قوة التعبير عن حالة عدم القبول ، فضلا عن التعبير عن النية في اتخاذ اجراءات معينة لحماية المصالح المصرية .
> دكتور أيمن سلامة  - أستاذ القانون الدولي العام

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