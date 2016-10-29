بعد المغني.. «كوك استديو» و«أباياسا» يزيدان أزمة منير وورثة منيب‎

يستعد ورثة الموسيقار أحمد منيب لتصعيد أزمتهم مع الفنان محمد منير، والخاصة بحقوق الملكيه الفكرية لألحان والدهم.

ووفقا لما علمته وكالة أنباء «‏ONA‏» فأن الورثة ينتظرون نتيجة جهود الوساطة التي يعد للقيام بها الفنان هاني شاكر لحل الأزمة وديًا، خاصة بعد الشكاوى الموثقة بالمستندات، التي قدمت لنقابة الموسيقيين، وجمعية المؤلفين والملحنين، بالإضافة للمصنفات الفنية.

وفي حالة تغثر الحل، يعد الورثة لمطالبة منير بكافة الحقوق المادية عن أعمال والدهم التي قدمها في برامج «كوك استديو»، في قناة «MBC»، و«منير حدوتة مصرية» في قناة الحياة، بالإضافة لتصوير وغناء الأغنيه النوبية «أبايسا» دون الحصول على التنازل المطلوب عنها.

وتنشر «ONA» نص شكوى قدمها عام الموسيقار أحمد منيب ضد منير، وأيضا نسخ العقود الموقعة مع الشركه بنص يؤكد أن التنازل فقط للغناء بالألبومات.