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«البيئة»: خطة لتحويل 200 ألف طن قش أرز إلى أسمدة وتوفر 270 معدة للكبس

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«البيئة»: خطة لتحويل 200 ألف طن قش أرز إلى أسمدة وتوفر 270 معدة للكبس «البيئة»: خطة لتحويل 200 ألف طن قش أرز إلى أسمدة وتوفر 270 معدة للكبس

الدكتور أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة

قال الدكتور أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إن الوزارة تعمل على مواجهة أزمة حرق قش الأرز، التى تنتشر بالعديد من المحافظات.

وأضاف “أبو السعود”، خلال المؤتمر الذى تم عقده بقاعة المؤتمرات بدايون عام المحافظة، اليوم السبت، أنه يتم تنظيم زيارات يومية لمواجهة حرق قش الأرز من خلال المواجهة الفاعلة، بتوفير 270 معدة جديدة للتعامل مع كبس وجمع قش الأرز بالمحافظات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الأسمنت من أجل استغلال 400 ألف طن من قش الأرز يتم استخدامها كبديل للطاقة، وسيتم تحويل 200 ألف طن قش أرز إلى أعلاف وأسمدة للاستفادة منها للمزارعين، من خلال الاتفاق مع وزارة الزراعة.

وأكد “أبو السعود”، أن الفلاحين أقبلوا على فرم القش وتحويله إلى “تبن” بدلا من إحراقه، بعد ارتفاع “التبن” من أجل الوصول إلى أعلى قدر ممكن من الحماية للبيئة، موضحاً أن المؤشرات التى تعمل بها وزارة البيئة من أجل مكافحة الظاهرة ستكون أعلى بكثير من العام الماضى، والتى سيتم الإعلان عنها مع 15 نوفمبر المقبل .

حضر المؤتمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والمهندس مختار الخولى السكرتير العام، الدكتور محمد طاحون مدير مشروع النقل غير الآلى بالمحافظة،الدكتور أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد طاحون مدير مشروع النقل غير الآلى بالمحافظة.

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أونا

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